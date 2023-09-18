Подмосковье 18 сентября 2023, 12:13 Росгвардейцы обеспечили безопасность более 120 мероприятий в Подмосковье за неделю Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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На прошлой неделе подмосковные росгвардейцы обеспечили безопасность более 120 общественных мероприятий в регионе. Также они выехали по сигналу «Тревога» около 2,3 тысячи раз.

«Благодаря слаженным оперативным действиям росгвардейцев, краж на охраняемых объектах не допущено. По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержано порядка 350 граждан», — уточнили в управлении.

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Сотрудники Росгвардии провели более 900 проверок обеспечения сохранности оружия физических и юрлиц. При этом изъяли более 120 ружей и пистолетов и составили 137 соответствующих протоколов, около 50 разрешений на оружие аннулировали.

Также сотрудники спецназначения провели около 30 выездов.

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