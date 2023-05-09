09 мая 2023, 13:05
Подмосковная Росгвардия обеспечит безопасность на период празднования Дня Победы в регионе
Более тысячи сотрудников Главного управления Росгвардии по Московской области и военнослужащих обеспечат правопорядок на территории Подмосковья в период празднования Дня Победы. Торжественные программы запланированы во многих округах региона.
Перед праздником сотрудники подразделений напомнили гражданам о запрете ношения боевых припасов на массовые мероприятия, а также об усилении безопасности на объектах производства, торговли, хранения и использования огнестрельного оружия.
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Маршруты патрулирования групп вневедомственной охраны проложены вблизи мест проведения праздников. Силовики взаимодействуют с правоохранительными органами.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем Победы участников ВОВ и жителей региона.
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День Победы 9 мая
Росгвардия
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