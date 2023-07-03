Подмосковье 03 июля 2023, 18:09 Росгвардейцы из СОБР «Булат» рассказали об уникальности тренировок на базе в Электростали

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Спецназ подмосковной Росгвардии, полиция, ФСБ и другие силовые ведомства совместно выполнили уже около трех тысяч задач с начала года. Специалисты рассказали «360», как проходят уникальные тренировки правоохранителей на базе в Электростали.

В специальном отряде быстрого реагирования «Булат» — большое число специалистов разных направлений, но взаимозаменяемость стоит во главе угла. Упор в подготовке — на работе против вооруженного преступника в городе.

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Силовики имеют навыки штурма автомобилей, зданий, проводят антитеррористическую работу в регионах.

«На подготовку одного сотрудника спецподразделения уходит минимум три года. Не меньше трех лет. Сюда входит все: слаженность, работа в группе, индивидуальная подготовка, огневая, медицинская, топография, инженерия. Физическая подготовка, тактика. Очень много направлений», — сообщил в беседе с «360» Денис Дудников, замкомандира СОБР «Булат» Росгвардии по Московской области, полковник полиции.

Сотрудники «Булата» проходят учения регулярно: стрельба, инженерное дело, медицинская подготовка и многое другое.

Физическая подготовка бойцов должна быть на высоком уровне. Кроме снаряжения весом около 35 килограммов, пулеметчики несут с собой короба с патронами — около 300 единиц. Специалистов обучают как индивидуальной, так и командной работе. Правоохранители должны уметь предугадывать любое развитие событий в зависимости от ситуации.

«Каждый сотрудник знает, что он должен сделать и в какой момент, в какое время, какой сектор в его ответственности. Всех моментов не предусмотришь, не бывает шаблонного чего-то. Мы только так действуем, потому что преступники тоже растут и в техническом отношении, и в образованности, и в подготовленности, а мы не можем ни в коем случае им уступить, потому что от нашей работы зависит ваша безопасность и ваш спокойный сон», — подчеркнул замкомандира СОБР «Булат».

Дудников отметил, что спецназ Росгвардии работает преимущественно в городах, среди мирных жителей, в том числе и детей. Уровень осторожности правоохранителей в ходе задач он сравнил с хирургической операцией.

Во время поимки преступников сотрудники прикладывают все усилия, чтобы минимизировать использование огнестрельного оружия и защитить горожан от действий нарушителей закона.

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