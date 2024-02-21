Подмосковье 21 февраля 2024, 15:53 Росгвардейцы из Одинцова возложили цветы к Вечному огню в память о воинах-интернационалистах Пресс-служба администрации г.о. Одинцово

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Одинцовские росгвардейцы приняли участие в торжественном мероприятии в память о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Пятнадцатого февраля 1989 года закончился вывод советских войск из Афганистана. Эта дата является Днем памяти воинов-интернационалистов.

На мероприятии присутствовали депутат Одинцовского городского округа Михаил Солнцев, представители общественных ветеранских организаций и сотрудники администрации.

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Члены и сторонники местного отделения партии «Единая Россия», а также сотрудники Одинцовской Росгвардии и жители района отдали дань памяти россиянам, погибшим при исполнении служебного долга за пределами Отечества.

В наше время особенно важно объединяться, поддерживать военнослужащих и их семьи, ждать возвращения наших защитников здоровыми и невредимыми», — сказал депутат Одинцовского городского округа Михаил Солнцев.

Мероприятие завершилось минутой молчания и возложением цветов к памятнику и Вечному огню.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников специальной военной операции в регионе.

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