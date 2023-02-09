Подмосковье 09 февраля 2023, 12:47 Росгвардейцы из Дубны спасли упавшего с моста в реку ребенка

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Сотрудники Росгвардии из Дубны вытащили из ледяной воды мальчика. Ребенок упал в реку с моста на глазах у прохожего, который позвал на помощь.

Сотрудники Дубненского отдела вневедомственной охраны Росгвардии патрулировали город, когда их внимание привлек молодой человек. Он махал руками и показывал на мост. Оказалось, что прохожий только что увидел, как в реку упал ребенок.

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Росгвардейцы подбежали к месту происшествия и вытащили ребенка из ледяной воды. Мальчик был в сильном шоке и не смог ни назвать своего имени, ни рассказать, что с ним произошло.

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Оказав ребенку первую помощь, его отвезли в больницу. Там мальчика уже ждала мама. Она поблагодарила сотрудников Росгвардии за оперативность и спасенную жизнь.

В феврале губернатор Андрей Воробьев передал награды бойцам 21-й бригады оперативного назначения Центрального округа Росгвардии. Их вручили за образцовое выполнение воинского долга, мужество и самоотверженность в зоне СВО.