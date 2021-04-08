Росгвардейца наградили в Подмосковье за спасение двух детей в горящем доме

Росгвардейцу Роману Шафоростову присвоили награду за спасение двух девочек в горящем доме Подмосковья. Он вызволил их из объятого пламенем здания в декабре прошлого года. Это произошло в деревне Талицы.

Роман Шафоростов спас двух сестер в возрасте 7 и 16 лет. Зимой прошлого года в частном доме, где они жили, случился пожар. В результате сработала сигнализация. Оповещение об этом сразу поступило на пульт централизованной охраны.

Пламя быстро охватывало дом, все помещение начал заполнять едкий дым. Вневедомственная охрана Росгвардии уже приняла сигнал тревоги и первой прибыла к месту пожара.

Девочки кричали и плакали. Соседи незамедлительно сказали росгвардейцам о том, что в доме были газовые баллоны. Роман Шафоростов, будучи старшим сержантом полиции, сразу вошел в дом, применив средства защиты органов дыхания.

Ему удалось вывести двух сестер на улицу, и к тому времени на место происшествия вызвали пожарных. Детей переместили в безопасное место, а Шафоростов отогнал от горевшего здания автомобиль жильцов.

Как оказалось, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Девочки в это время были дома одни.

Награждение

Директор Росгвардии и генерал армии Виктор Золотов вручил Роману Шафоростову медаль «За спасение».

Как сообщил руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев, сегодня в регионе 32 структурных подразделения Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России.

В единой сети функционируют 74 пункта централизованной охраны, что позволяет обеспечить безопасность около 71 тысячи объектов различных форм собственности Роман Каратаев.

Он рассказал, что для обеспечения охраны в городских округах Подмосковья ежедневно и круглосуточно несут службу порядка 400 нарядов групп задержания.