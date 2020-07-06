«Сразу же прыгнул в воду»: Росгвардеец спас тонувшего подростка в Подмосковье

Сотрудник подмосковного ОМОН Росгвардии спас тонувшего подростка. В свой выходной он гулял с женой и дочкой вдоль пруда Бабурино в деревне Ефремово городского округа Шатура. Увидев тонущего юношу, он бросился на помощь.

Сержант полиции вытащил из воды 16-летнего пострадавшего на берег. Жена росгвардейца сделала молодому человеку искусственное дыхание, до приезда скорой юноша пришел в себя.

«Мы с супругой и дочкой решили прогуляться по береговой линии Бабуринского пруда. Жена заметила молодого человека, который тонул. Руки то показывались над водой, то уходили под воду, после чего тело полностью скрылось под водой, появились пузыри. Я сразу же прыгнул в воду, начал поиски. Два-три раза безуспешно нырнул, крикнул жене, чтобы она корректировала с берега. После чего успешно нырнул и руками нащупал ногу пострадавшего, за ногу вытянул молодого человека на поверхность воды, после обхватил его и потащил к берегу», — рассказал росгвардеец.

Скорая приехала быстро. Юношу забрали в городскую больницу. Три дня подросток находился без сознания, но сейчас он пришел в себя и его жизни ничего не угрожает.