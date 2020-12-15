Росгвардеец спас двух девочек из горящего дома в Подмосковье

В Пушкинском округе полицейский спас двух девочек из горящего дома. Экипаж Росгвардии прибыл на место пожара. Из горящего дома один из полицейских вывел двух девочек — шестнадцати и семи лет. Восстанавливать подробности этих событий отправился корреспондент «360».

«В 10:29 мы приняли сигнал и выехали на объект. Прибыв, увидели, что дом уже был охвачен огнем. Одна сторона горела. Я доложил в центр оперативного управления. Возле дома стояли два гражданина. Они нам сообщили, что в доме газовый баллон и он может сейчас взорваться», — вспоминает старший полицейский Пушкинского ОВО филиала ФГКУ ВНГ России по Московской области Игорь Устюшин.

Росгвардеец, спасший девочек, рассказал, что дети были очень напуганы, когда он нашел их.

«Открыв дверь, я прошел в комнату. Дети стояли здесь — две девочки. Маленькая девочка была в панике и плакала, вся тряслась», — вспоминает полицейский-водитель Пушкинского ОВО филиала ФГКУ ВНГ России по Московской области Роман Шафоростов.

У меня у самого два сына несовешеннолетних, маленьких. Дети — это святое Роман Шафоростов.

Вся история в деталях — в сюжете «360».