Подмосковье 12 сентября 2023, 08:00 Росгвардеец из Клина Андрей Муратов вошел в число лучших на всероссийском турнире по силовому экстриму «Сила дворов» Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Сотрудник Клинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области, прапорщик полиции Андрей Муратов вошел в список 10 лучших атлетов по итогам финала всероссийских соревнований по силовому экстриму «Сила дворов». Турнир состоялся на стадионе «Труд» в Серпухове.

Спортсмены поднимали на скорость штанги весом от 160 до 220 килограммов, пытались удержать на вытянутых руках пятикилограммовые мечи, буксировали автомобили на 30 метров и многое другое.

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Всего за победу боролись 30 лучших атлетов из 30 городов России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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