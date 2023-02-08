Подмосковье 08 февраля 2023, 17:46 Росгвардеец из Балашихи стал лучшим в профессии на всероссийском конкурсе кинологов

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Старший инструктор кинологического центра дивизии имени Дзержинского войск национальной гвардии прапорщик Юрий П. и его служебный пес Интер победили на профессиональных соревнованиях в номинации «Лучший кинолог и лучшая служебная собака Росгвардии». Кинолог обучает своих подопечных поиску взрывчатых веществ и боеприпасов.

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На награждение конкурса «Лучшие собаки России-2022» Юрий пришел с новой напарницей Улей, потому что Интер погиб во время боевой командировки в зоне СВО.

На наблюдательном посту прапорщик с бельгийской овчаркой попали под артобстрел. Кинолог получил тяжелое осколочное ранение, а его четвероногого напарника спасти не удалось.

В зоне СВО специалисты кинологической службы войск нацгвардии выполняют служебно-боевые задачи по охране важных объектов, населенных пунктов и мест размещения личного состава, участвуют в поиске взрывчатки, оружия и боеприпасов.

До начала специальной военной операции росгвардеец вместе с Интером охранял общественный порядок и обеспечивал безопасность во время массовых мероприятий в Москве. Они также были постоянными участниками всероссийских состязаний по кинологическому спорту, где неоднократно занимали призовые места.

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