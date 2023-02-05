Подмосковье 05 февраля 2023, 21:37 Рощу героев благоустроят в Балашихе по инициативе местных жителей к осени 2023 Фото: Ирина Мальцева

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Рощу героев в Балашихе благоустроят до конца сентября текущего года. Здесь появятся спортивная и детская зоны, места для отдыха, площадка для проведения мероприятий, зона для выгула собак. Также в парке обновят пешеходные дорожки в рамках программы «Народные тропы».

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Березовая роща — излюбленное место отдыха жителей Кучина и Салтыковки. Здесь растет несколько тысяч деревьев, их высадили после Великой Отечественной войны учащиеся школы № 8 в память о летчиках, погибших при защите Москвы и Подмосковья.

Фото: Ирина Мальцева

Жители Балашихи смогли дважды спасти сквер от застройки — в 1950-е годы и в 2012 году. Сквер благоустроят в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда», за это проголосовали более 13 тысяч жителей округа в 2022 году.

Общая площадь рощи составляет 4,2 гектара, благоустройство затронет участок площадью 1,2 гектара.

«В этом году мы приняли компромиссное решение, что синхронизируем мероприятия и в рамках программы „Народные тропы“ благоустроим дорожно-тропиночную сеть на территории всей рощи», — рассказала заместитель начальника управления благоустройства администрации Балашихи София Бородина.

Фото: Ирина Мальцева

Перед началом работ, весной или летом, планируют провести дополнительную встречу с жителями. Работы закончат до конца сентября, на эти цели выделено 80 миллионов рублей.

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