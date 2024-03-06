Подмосковье 06 марта 2024, 09:22 Росавтодор выделит пять миллиардов рублей на замену асфальта на федеральных дорогах Подмосковья Росавтодор заменит асфальт на федеральных дорогах Подмосковья за 5 млрд рублей Nikolay Gyngazov/Russian Look/globallookpress

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Росавтодор потратит более пяти миллиардов рублей на финансирование тендеров по замене асфальтового покрытия федеральных дорог Московской области. Ремонт на участках трасс М-2, М-5, М-7, М-8, М-9, А-108, Щелковском шоссе стартует уже в мае после заключения контрактов, сообщил «Коммерсант».

По данным издания, ФКУ «Центравтомагистраль» — подразделение Росавтодора, ответственное за основные дороги Московского региона, — проводит более 20 конкурсов по замене верхнего слоя асфальта на автодорогах. В ряде случаев замене подлежит весь асфальт, на некоторых дорогах — участки протяженностью от одного до 20 километров.

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Только на обновление участка Новорижского шоссе уйдет около 900 миллионов рублей. На трассе М-8 начнется расширение проезжей части в районе Пушкино, работы завершатся лишь в 2026 году. Кроме того, дорожники отремонтируют мост через реку Черную на 124-м километре М-5 за 55,5 миллиона рублей.

От подрядчиков потребуется предусмотреть мероприятия по «уменьшению заторных явлений и увеличению пропускной способности» дорог.

У «Автодора» также есть планы ремонтных работ на сезон: они планируются на участках А-107, М-1, М-4 и в других местах, а также на некоторых мостах.

Ранее стало известно, что сотрудники «Мосавтодора» провели работы по содержанию дорог в шести округах Подмосковья, в частности, восстановили поврежденные опоры освещения, выполнили ямочный ремонт.