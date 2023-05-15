Подмосковье 15 мая 2023, 21:37 Росавтодор рассказал водителям Подмосковья о ремонте трасс и причинах дефектов на магистралях Росавтодор

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Росавтодор собрал и подготовил ответы на частые вопросы водителей Московской области. Компания развеяла мифы о дефектах на трассах и их ремонте, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Дороги ремонтируют, потому что межремонтный срок службы федеральных трасс должен составлять 12 лет по ремонту и 24 года по капитальному ремонту. По этой причине дорожники следят за состоянием магистрали, ее покрытия и обеспечивают безопасный проезд.

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Работы планируются на конкретных отрезках дороги. Это зависит от состояния дороги и конкретных нужд.

За платные федеральные трассы отвечает ГК «Автодор», а за бесплатные — Росавтодор. За региональными, межмуниципальными и местными дорогами следят субъекты РФ и местные муниципалитеты, а также частные компании.

«Если вы видите лунку в асфальте — значит, отсюда брали пробу дорожного полотна. В специальной лаборатории его проверяют на качество, а выемку заполняют холодным асфальтом», — ответили в Росавтодороге на вопрос о лунках и других дефектах.

Верхний слой дорожной одежды — это слой покрытия, которое подвергается нагрузки со стороны колес автомобиля, поэтому его функция — защитная. Такой слой всегда твердый, ведь он подвергается разрушениям, сдвигам, уточнили в компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске МЦД-3 в Химках в конце лета.

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