Подмосковье 23 января 2023, 18:29 Романы про Евгения Онегина и Гарри Поттера стали самыми популярными в библиотеках Подмосковья за год Unsplash

Читать 360tv в

Подмосковные библиотеки составили рейтинг самых востребованных книг в 2022 году. Оказалось, что читатели чаще всего брали на руки произведения Александра Пушкина и Джоан Роулинг.

На первом месте по популярности оказались произведения Александра Пушкина. Его сказки и роман в стихах «Евгений Онегин» подмосковные читатели брали чаще всего.

Реклама

Вторую строчку рейтинга занимает Джоан Роулинг и ее цикл про мальчика, который выжил. Книги о Гарри Поттере вот уже несколько лет одни из самых востребованных.

Реклама

Тройку лидеров замыкает Холли Вебб, которая в аналогичном рейтинге за 2020 год занимала лишь девятое место, а в 2021-м стала шестой. В копилке автора более 100 книг о приключениях маленьких зверушек для детей.

Наринэ Абгарян с ее автобиографической трилогией о Манюне, которая недавно стала основой для одноименного сериала, занимает четвертую строчку в библиотечном рейтинге 2022 года. Ее истории о приключениях девочек-непосед в советской Армении уверенно набирают популярность.

Классик русской литературы Федор Достоевский вошел в топ с романом «Преступление и наказание», а Мария Метлицкая – с произведениями «В тихом городке у моря», «Дневник свекрови» и другими.

Трилогия о Незнайке и повесть «Витя Малеев в школе и дома» Николая Носова стабильно вызывают интерес у читателей младшего возраста. Произведение Дины Рубиной «Наполеонов обоз» брали почитать взрослые и молодежь.

Замыкают топ-10 Гузель Яхина с романами «Эшелон на Самарканд» и «Зулейха открывает глаза» и Николай Гоголь с «Вечерами на хуторе близ Диканьки» и «Тарасом Бульбой».

В 2022-м в библиотеках Подмосковья брали литературу почти 31 миллион раз. За год в читальни поступило более 300 тысяч новых книг. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева обновление фондов будет продолжено.