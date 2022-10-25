Роман Шамнэ стал главой городского округа Наро-Фоминск | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 16:50 Роман Шамнэ стал главой городского округа Наро-Фоминск

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В Наро-Фоминске переизбрали Романа Шамнэ на пост главы городского округа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства территориальной политики Московской области.

Главу округа переизбрали на заседании Совета депутатов.

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Роман Шамнэ занимает пост главы Наро-Фоминска с 2017 года. Также является действительным муниципальным советником Московской области 1-го класса, награжден благодарностью губернатора Подмосковья и почетной грамотой Мособлдумы.

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Ранее губернатор региона Андрей Воробьев пожелал успехов Роману Шамнэ в конкурсе на должность главы Наро-Фоминска.