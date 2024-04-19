Подмосковье 19 апреля 2024, 18:08 Роман Назаров взял под контроль вопросы ЖКХ в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Читать 360tv в

Встреча жителей с уполномоченным главы городского округа Солнечногорск Романом Назаровым прошла в поселке Санаторий ВМФ. Главными темами обсуждения стали вопросы жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обеспечения и благоустройства.

Жителей поселка волновали ремонт котельной и дороги за детским садом, обустройство тротуара на выходе к Ленинградскому шоссе, парковочных мест во дворах и игровых площадок. Обсудили и отсутствие в шаговой доступности отделения «Почты России», филиала «МосОблЕИРЦ», спортивных секций и творческих кружков для детей.

Реклама

Еще одной важной темой стала работа общественного транспорта. Автобус № 22 ходит не по расписанию и с большим перерывом среди дня.

Все озвученные жителями задачи передали для решения ответственным ведомствам и службам.

«Такой формат непосредственного общения с нашими жителями позволяет нам лучше понять проблематику и наметить направления совместной работы. Теперь самое главное — результат: что мы с коллегами сделаем по тем обращениям, которые сегодня были услышаны», — сказал Роман Назаров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».