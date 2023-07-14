Подмосковье 14 июля 2023, 16:03 Роман Ломачев из Подмосковья стал серебряным призером международных соревнований по гребному спорту Фото: ГБУ МО «Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта»

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Атлет из Подмосковья Роман Ломачев завоевал серебро на чемпионате Белоруссии по гребному спорту. Об этом сообщили в Минспорте Московской области.

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Ломачев выступал в паре с Алексеем Воробьевым из Калуги на дистанции две тысячи метров. Результат в шесть минут и 43 секунды позволил им подняться на вторую ступень пьедестала.

Подмосковный атлет тренируется под руководством заслуженного тренера России Александра Стреляева и представляет региональный Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта.

Международный чемпионат прошел с 12 по 15 июля на Брестском гребном канале в Белоруссии. Участие в соревнованиях приняли около 200 сильнейших спортсменов, которые состязаются во всех видах олимпийской программы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий в Подмосковье. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе. Решению вопроса необходимо уделить особое внимание.