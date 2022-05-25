Ролик «НПО машиностроения» из Реутова стал лидером в голосовании на конкурсе Союза машиностроителей России

Финалистом конкурса Союза машиностроителей России «Я горжусь, что я…» стал ролик «НПО машиностроения» из Реутова о профессии токаря. Это следует из данных голосования на официальной странице Союза во «ВКонтакте».

В формате видеороликов участники рассказывают о рабочих профессиях, делятся успехами и достижениями. Отборочные этапы проводятся с мая по август.

Два раза в месяц на странице в социальной сети публикуется шесть роликов от предприятий, входящих в региональные отделения Союза машиностроителей. Зрители голосуют в течение пяти суток. По результатам отбирают трех победителей, которые пройдут в финал.

«НПО машиностроения» представило видеорассказ токаря шестого разряда Андрея Талицина. Его запись лидирует в голосовании с результатом 25,05%. Завершится голосование в 14:00 в ближайшее воскресенье, 29 мая. Итоги этого предварительного этапа подведут в ближайший понедельник. Победителей финала объявят 29 сентября 2022 года.