Ролик «НПО машиностроения» из Реутова стал лидером в голосовании на конкурсе Союза машиностроителей России
Ролик «НПО машиностроения» из Реутова стал лидером голосования конкурса «Я горжусь, что я…»
Финалистом конкурса Союза машиностроителей России «Я горжусь, что я…» стал ролик «НПО машиностроения» из Реутова о профессии токаря. Это следует из данных голосования на официальной странице Союза во «ВКонтакте».
В формате видеороликов участники рассказывают о рабочих профессиях, делятся успехами и достижениями. Отборочные этапы проводятся с мая по август.
Два раза в месяц на странице в социальной сети публикуется шесть роликов от предприятий, входящих в региональные отделения Союза машиностроителей. Зрители голосуют в течение пяти суток. По результатам отбирают трех победителей, которые пройдут в финал.
«НПО машиностроения» представило видеорассказ токаря шестого разряда Андрея Талицина. Его запись лидирует в голосовании с результатом 25,05%. Завершится голосование в 14:00 в ближайшее воскресенье, 29 мая. Итоги этого предварительного этапа подведут в ближайший понедельник. Победителей финала объявят 29 сентября 2022 года.