Подмосковье 23 июня 2023, 00:14 Рок-группа «Наши» выступит в Красногорске 24 июня Администрация городского округа Балашиха

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Концерт рок-группы «Наши» пройдет в «Зеленом театре» в Красногорске в День молодежи 24 июня, сообщила пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области. Мероприятие состоится в рамках тура коллектива «Своих не бросаем».

Творчество группы посвящено подвигу участников СВО и роли России в защите прав жителей Донбасса и новых регионов страны. Песни коллектива звучали на Дне города в Луганске и на открытии восстановленного мемориала «Саур-Могила» в ДНР. Среди поклонников группы популярностью пользуются композиции «Работайте, братья!» и «Дети войны».

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Концерты в рамках тура «Своих не бросаем» пройдут в 24 городах России. В Подмосковье коллектив выступил в Балашихе 20 июня. Кроме Красногорска, у группы также намечены мероприятия в Коломне и Подольске.

Вход на концерт 24 июня свободный. После выступления фронтмен коллектива «Наши» Руслан Осташко проведет встречу со зрителями и ответит на все интересующие вопросы.

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