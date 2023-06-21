Подмосковье 21 июня 2023, 16:29 Рок-группа «Наши» начала в Балашихе музыкальный тур по городам России

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Концерт рок-группы «Наши» состоялся в Балашихе. У музыкантов начался тур «Своих не бросаем» по городам России.

Одну из самых популярных песен группы «Работайте, братья!» лидер коллектива Руслан Осташко записал еще в 2016-м. Спустя пять лет бывший телеведущий решил вернуться к музыке и предложил Игорю Тухватову создать проект. Позже к ним присоединился барабанщик Петр Якимец. Группа уже выступала на Дне города в Луганске и на открытии восстановленного мемориала «Саур-Могила» в Донбассе.

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Концерт в Балашихе — первый в музыкальном туре по городам России. Вход на концерты — свободный. При желании каждый может присоединиться к сбору «Своих не бросаем». Его группа «Наши» проводит вместе с Народным фронтом в поддержку военнослужащих. За неделю сумма выросла до миллиона рублей. Впереди больше 20 концертов в разных городах.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке бойцов СВО и их семей в регионе.

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