    29 мая 2020, 20:26

    Рок-группа из Солнечногорска устроила концерт в поддержку врачей

    Алена Собкалова, Елена Любимова

    Рок-группа «Шляпник» из Солнечногорска поддержала героев нашего времени — врачей, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19. Чтобы собрать для медиков деньги, музыканты устроили благотворительный концерт в прямом эфире.
    Рок-группа из Солнечногорска устроила концерт в поддержку врачей | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Трансляция проходила в Интернете, а именно на сайте онлайн-бара. В итоге выступление на виртуальных посадочных местах смогли увидеть около 200 зрителей. Подключились к рокерам даже из далекой Барселоны.

    Отблагодарить артистов смог каждый. Если концерт впечатлил, то свои чаевые оставляли в виде добровольных пожертвований. На эти средства двое рокеров приобретут для врачей Солнечногорска подарки.

    «Как сейчас работают врачи, я даже не представляю. У меня есть родственники-врачи, у меня есть друзья-врачи. И я им очень сочувствую и горжусь тем, что я знаю этих людей. Они прям вот то, что отделяет наш мир от хаоса. Поэтому когда у нас появилась возможность хоть чуть-чуть помочь, то мы просто не могли отказаться, пройти мимо, — рассказал Николай Козлов, участник рок-группы «Шляпник».

    Рок-группа из Солнечногорска устроила концерт в поддержку врачей | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Рок-группа заряжала публику музыкой около часа. Атмосфера была теплой. Зрители активно общались в чате.

    На собранные за выступление деньги рокеры подарили врачам солнечногорской Центральной районной больницы горячий обед. Доставили им пиццу прямо к месту работы.

    Медики такое внимание оценили. По их словам, подарок оказался как нельзя кстати — перекусят, и снова в бой.

    Рок-группа из Солнечногорска устроила концерт в поддержку врачей | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    «Это в нас вселяет еще больший оптимизм. Мы делаем все возможное, чтобы спасать жизни людей. Большое вам спасибо. Это очень приятно. А творческая интеллигенция в первый раз нас поздравляет. Спасибо огромное», — сказала Наталья Буканова, главная медицинская сестра.

    Врачам может помочь каждый из нас. Самыми разными способами: принести им еду или защитные средства, предоставить транспорт, вручить цветы или просто выразить слова поддержки. Но самой лучшей наградой для медиков будет, если мы ради них останемся дома.