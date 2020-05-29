Рок-группа из Солнечногорска устроила концерт в поддержку врачей

Рок-группа «Шляпник» из Солнечногорска поддержала героев нашего времени — врачей, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19. Чтобы собрать для медиков деньги, музыканты устроили благотворительный концерт в прямом эфире.

Источник фото: телеканал «360»

Трансляция проходила в Интернете, а именно на сайте онлайн-бара. В итоге выступление на виртуальных посадочных местах смогли увидеть около 200 зрителей. Подключились к рокерам даже из далекой Барселоны.

Отблагодарить артистов смог каждый. Если концерт впечатлил, то свои чаевые оставляли в виде добровольных пожертвований. На эти средства двое рокеров приобретут для врачей Солнечногорска подарки.

«Как сейчас работают врачи, я даже не представляю. У меня есть родственники-врачи, у меня есть друзья-врачи. И я им очень сочувствую и горжусь тем, что я знаю этих людей. Они прям вот то, что отделяет наш мир от хаоса. Поэтому когда у нас появилась возможность хоть чуть-чуть помочь, то мы просто не могли отказаться, пройти мимо, — рассказал Николай Козлов, участник рок-группы «Шляпник».

Источник фото: телеканал «360»

Рок-группа заряжала публику музыкой около часа. Атмосфера была теплой. Зрители активно общались в чате.

На собранные за выступление деньги рокеры подарили врачам солнечногорской Центральной районной больницы горячий обед. Доставили им пиццу прямо к месту работы.

Медики такое внимание оценили. По их словам, подарок оказался как нельзя кстати — перекусят, и снова в бой.

Источник фото: телеканал «360»

«Это в нас вселяет еще больший оптимизм. Мы делаем все возможное, чтобы спасать жизни людей. Большое вам спасибо. Это очень приятно. А творческая интеллигенция в первый раз нас поздравляет. Спасибо огромное», — сказала Наталья Буканова, главная медицинская сестра.

Врачам может помочь каждый из нас. Самыми разными способами: принести им еду или защитные средства, предоставить транспорт, вручить цветы или просто выразить слова поддержки. Но самой лучшей наградой для медиков будет, если мы ради них останемся дома.