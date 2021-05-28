Рок-фестиваль «Нашествие» пройдет под Серпуховом в 2021 году

Главный рок-фестиваль России «Нашествие» состоится в этом году вблизи деревни Глазово-2. Она находится под Серпуховом. Здесь выступят более 80 музыкантов. Среди них «Сплин», «Алиса», Lumen, «Мельница», Louna, «Наив», «Слот» и не только.

Главным хедлайнером третьего дня будет Диана Арбенина. Шоу «Ночных снайперов» закроет фестиваль. Об этом сообщает НСН.

Гостей ждут выступления «Animal ДжаZ», «Кис-кис», «Мураками», Нейромонаха Феофана, «Операции Пластилин», Wildways, «7Б», The Matrixx, «Северного флота» и других исполнителей.

Билеты, купленные на фестиваль в 2020-м, будут действительны в этом году. Это билеты для входа, стоянок, палаточных городков и гостиниц, SUPER VIP.

Организаторы подчеркнули, что на «Нашествии» учтут все меры безопасности. При этом для гостей подготовят дополнительную обширную программу, включающую в себя кино, историческую реконструкцию, игры, развлечения для детей.

В прошлом году фестиваль планировали провести в Большом Завидове Тверской области. Однако рок-событие отменили из-за пандемии.