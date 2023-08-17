Подмосковье 17 августа 2023, 03:30 Рок-фестиваль «М-11» пройдет в Солнечногорске 19 августа Евгений Корнилов

Читать 360tv в

Музыкальный рок-фестиваль «М-11» пройдет в Солнечногорске 19 августа. На сцене выступят коллективы «Эпик», «Вечерний гость», «Бездельники», Volnami и другие, при хорошей погоде ожидают до 1,5 тысячи слушателей.

Организаторами фестиваля выступают молодежный центр «Подсолнух» и рок-бар «Коммуналка», где участников отобрал оргкомитет по итогам показательных выступлений.

Реклама

Начало концертов в 15:00. Возрастных ограничений нет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».