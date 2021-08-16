Роды в Подмосковье: ответы на самые популярные вопросы

В Подмосковье созданы все условия для того, чтобы будущие мамы не беспокоились понапрасну. В области работают шесть высококлассных перинатальных центров. Функционируют областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) и 30 роддомов.

Команда губернатора Московской области напомнила, что выбрать можно любой из них. В учреждениях установлено самое современное оборудование, работают неравнодушные специалисты, которые могут обеспечить персональное сопровождение беременности.

mosreg.ru

Перинтальные центры отличаются от роддомов приемом родов у пациенток с высокой группой риска. Специалисты готовы справиться с любыми самыми сложными случаями и ситуациями.

Чтобы выбрать роддом, стоит посетить дни открытых дверей. Они проводятся в онлайн- и оффлайн-формате. Информацию об их проведении можно найти на сайте или в соцсетях роддомов.

Если у женщины нет противопоказаний, она может выбрать любой вид родоразрешения. В подмосковных медучреждения практикуются любые способы, включая мягкие и партнерские. Если рядом находится близкий человек, роженица чувствует себя в безопасности, она гораздо спокойнее. Можно пригласить партнера, члена семьи или обученную помощницу — доулу.

Разумнее всего женщинам заранее начать посещение школ для будущих мам. В перинатальных центрах проводятся занятия йогой и лечебной физкультурой. Большим интересом пользуются танцы в родах и пескотерапия.

В роддоме можно будет сразу же оформить документы ребенка — получить свидетельство о рождении, справку для получения единовременного пособия, полис ОМС и номер ИНН в электронном виде. Его бумажный вариант выдадут в МФЦ. Младенца прикрепят к поликлинике, поставят на учет и зачислят в детский сад.

При выписке мама получит подарочный набор от губернатора «Я родился в Подмосковье» с одеждой, игрушками и уходовыми средствами. Получить его можно будет в случае, если один из родителей является гражданином России. А также если свидетельство о рождении ребенка было выдано органом ЗАГС Московской области. Подарок можно заменить на денежную компенсацию в 20 тысяч рублей.

Задать волнующие вас вопросы можно ежедневно с 08:00 до 20:00, позвонив в Call-центр «Стань мамой в Подмосковье» по номеру: 8 (800) 550−30−03.