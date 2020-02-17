Роды в перинатальном центре Наро-Фоминска проводят с танцами. Движение будущим мамам только на пользу

В перинатальном центре Наро-Фоминска женщины танцуют при родах. Активные танцы, по словам врачей, обезболивают схватки.

Источник фото: телеканал «360»

Танцует роженица, танцуют и акушерка с врачом. Скоро они будут принимать у Альбины роды. Но пока до рождения малыша еще далеко, роженицу развлекают, как могут. Это делают для того, чтобы отвлечься от изнурительной боли в сватках.

Танцы на родах популярны во всем мире. А теперь и в Подмосковье. Наро-Фоминский перинатальный центр первым применил эту методику. Врачи говорят, они в восторге от нововведения. Благодаря танцам, роды проходят быстрее. Снижается риск кислородного голодания для ребенка.

«Идет давление головки малыша силой притяжения вниз. Шеечка быстрее открывается, менее болезненно, тем самым предотвращаем развитие гипоксии у ребенка», — пояснила Семен Андрусенко, врач родового отделения Наро-Фоминского перинатального центра.

Источник фото: телеканал «360»

Светлана, например, танцевала с сыном внутри до трех часов ночи. И на свет появился здоровый и счастливый Макар.

А перед родами Светлана танцевала в школе материнства здесь же, в перинатальном центре. Каждый день для будущих мам тут проводят занятия, на которых учатся правильно двигаться, чтобы расслабить таз.

Рожать и танцевать в перинатальном центре можно практически всей семьей. Ради приятной компании беременные берут с собой близких на занятия.

Главная задача такого нестандартного подхода к родам — облегчить и маме, и малышу приход в этот мир. Сначала женщина настраивается на позитивный лад.

«Чтобы это было позитивное мероприятие, чтобы ушел страх, тревоги и волнения. А позже, уже в активной фазе, танцами стимулируют родовую деятельность», — уточнила Наталья Диденко, клинический психолог Наро-Фоминского перинатального центра.

Источник фото: телеканал «360»

«Для меня, как для главного врача, как для доктора акушера-гинеколога — это уменьшение медицинских препаратов. Потому как роды дополнительно обезболиваются за счет движения. За счет позитивного отношения к родам уменьшается количество препаратов. А соответственно те препараты, которые действую на ребенка, их количество меньше, малыш быстрее, раньше начинает кричать после родов», — объяснила Людмила Кещьян, главный врач Московского областного центра материнства и детства Наро-Фоминска.

Подмосковные врачи стремятся сделать роды максимально комфортными. Родовой зал — уже и не зал, а уютная комната. Но с новейшим реанимационными и анестезиологическим оборудованием.

Источник фото: телеканал «360»

«Если требуется моментальное извлечение малыша, то прямо здесь проводим кесарево сечение», — сказал Семен Андрусенко, врач родового отделения Наро-Фоминского перинатального центра.

Все делается для того, чтобы женщины не рожали дома, как это сейчас модно и вместе с тем опасно. А приходили в перинатальные центры, где им могут гарантировать безопасные роды.