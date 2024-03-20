Подмосковье 20 марта 2024, 14:32 Роды у женщины с наследственным заболеванием крови успешно приняли в МОНИИАГ Медиасток.рф

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Женщина 33 лет на 12-й неделе беременности поступила в МОНИИАГ для наблюдения и последующих родов. В детстве у пациентки выявили болезнь Виллебранда — наследственное заболевание крови, вызывающее спонтанные кровотечения. Врачи взяли будущую маму под свой контроль.

«В 2021 году женщина уже рожала в стенах нашего института. На этот раз пациентка снова регулярно проходила обследования у нас, так как на раннем сроке у нее появился высокий риск угрозы для жизни ее и ребенка», — рассказала старший научный сотрудник МОНИИАГ имени академика Краснопольского Арина Травкина.

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Несмотря на все сложности, при помощи врачей и назначенной терапии беременность удалось пролонгировать до нужного срока. В результате естественных родов на свет появилась здоровая девочка весом 3,450 килограмма и ростом 50 сантиметров.

Мама с дочкой уже дома. В дальнейшем женщина продолжит наблюдаться у врача-гематолога.

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