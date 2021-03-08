Роды без стресса и боли. Подмосковные перинатальные центры предложили беременным танцы, йогу и психологов

Утром — йога и танцы с врачами, днем — психолог, арт-терапия, маникюр и фотосессия, вечером — рисование песком, чаепитие и медитация. Примерно такой режим дня у беременных, находящихся в подмосковных роддомах. Современные комфортабельные перинатальные центры в Московской области построили в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Источник фото: телеканал «360»

Новые перинатальные центры Московской области больше похожи на санаторий или затяжной девичник, но разработанная в них система помощи будущим мамам действительно эффективно работает, и беременные воспринимают роды не как испытание, а как самое счастливое время в своей жизни.

На роды в прекрасные комфортные подмосковные перинатальные центры попасть может любая желающая мамочка с полисом обязательного медстрахования. Все, что для этого нужно, — встать на учет в женской консультации.

Цель перинатальных центров — счастливые мамы и здоровые дети

«Каждый роддом в Московской области — это особая медицинская организация, где созданы все условия для оказания высокопрофессиональной качественной безопасной медпомощи», — уточнила Людмила Малютина, главный внештатный специалист-неонатолог Министерства здравоохранения Московской области.

Главная цель перинатальных центров заключается в том, чтобы молодая мама чувствовала себя находящейся на курорте, в спа-отеле, в гостях у подружки или в отпуске, а не в больнице.

Идеология центров такова: рождение ребенка, роды и их ожидание — это самое счастливое время в жизни женщины. Поэтому работники делают все, чтобы беременные это почувствовали.

Программу для у мамочек подготовили насыщенную: танцы, занятия йогой, общение с психологами.

Зачем беременным танцы?

У многих удивление вызывают танцы, но они, по словам экспертов, приносят беременным пользу.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас приходит обученный сотрудник, который преподает данный вид релаксации и психоэмоциональной разгрузки. Нам это очень помогает. Снимается напряжение, стресс. И между медперсоналом и пациенткой устанавливается хорошая психологическая связь», — пояснила Евгения Исканова, заместитель главврача по акушерско-гинекологической помощи.

Врачи и медсестры тоже танцуют вместе с роженицей для создания настроения. Говорят, что после таких дискотек к врачу доверия и эмпатии куда больше. Результат — меньше болей при схватках, а значит, позитивная и расслабленная мама во время родов. Результат второй — здоровый ребенок.

«Женщина выбирает тот ритм музыки и ту музыкальную композицию, которая позволяет ей более расслабиться в родах. Пережить этот этап счастья рождения ребенка», — рассказала Людмила Малютина, главный внештатный специалист-неонатолог Министерства здравоохранения Московской области.

Йога поможет снизить болевой порог

Еще одна популярная активность среди беременных — это йога.

«Йога в родах позволяет женщинам уменьшить болевой порог чувствительности. Женщина может подобрать себе ту позу, в которой ей будет наиболее комфортно. Сам акт родов, сами потуги проходят менее болезненно и травматично», — объяснила Евгения Исконова, заместитель главврача по акушерско-гинекологической помощи.

Психологическая поддержка

Принять и пережить такой трудный период жизни без психологической поддержки сложно. Поэтому в роддомах разработали целый курс. После него женщины воспринимают беременность как самый лучший подарок. А если нужно справиться с разными страхами, типичными для рожениц, то это к доулам. Специально обученные женщины сопровождают женщин весь пред- и послеродовой период, поддерживая как подруга, мама, сестра или психолог в одном лице.

Источник фото: телеканал «360»

«На психологическом тренинге мы разбираем сложные ситуации, связанные с беременностью, или те, что зацепились до, которые тянутся, но женщины не могут с ними справиться», — отметила Елена Мисирова, основатель социально-психологического центра «Объятья».

В перинатальных центрах можно заняться медитацией, пескотерапией, раскрашиванием мандал и правополушарным рисованием. Еще пройти курс полезных лекций, чтобы быть готовой к новому образу жизни. И все это в окружении единомышленниц, которые понимают лучше, чем кто-либо.

Помощь тем, кто хочет забеременеть

Для тех, у кого желанная беременность никак не наступает, тоже есть решение. Помочь стать родителям могут в кабинете бесплодного брака.

«Задача бесплодного кабинета — выбрать тот метод лечения, который лучше подойдет женщине. Потому что это может быть лапароскопия, а может быть, экстракарпоральное оплодотворение», — уточнила Ксения Краснопольская, руководитель отделения репродуктологии МОНИИАГ.

Такой кабинет есть в каждом перинатальном центре, прием бесплатный. Специалист подберет для вас лечение, если нужно, проконсультируется с врачами подмосковного института акушерства. И тут же, в кабинете, поставит вас в очередь на необходимую процедуру. Обходить кучу кабинетов и собирать не меньшую кучу документов больше не нужно.