Подмосковье 08 апреля 2024, 17:39 Подмосковное управление безопасности предупредило семьи бойцов СВО о новом типе мошенников Freepik

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Жителям Московской области рассказали о случаях нового вида мошенничества, когда злоумышленники звонят родственникам военнослужащих и рассказывают историю о том, что их близкий якобы попал в плен. При этом они требуют перевести им крупную сумму на «выкуп» для его освобождения.

Цель такого манипулятивного действия заключается в том, чтобы обмануть жертву и заставить ее в панике принять необдуманные решения. Этот вид мошенничества основан на эмоциональном стрессе и тревоге за близких, которые испытывают семьи военнослужащих.

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Во время разговора на заднем фоне иногда можно услышать крики о помощи или звуки борьбы — скорее всего, это имитация, которую используют злоумышленники, чтобы усилить тревогу и заставить жертву реагировать быстро и без размышлений.

В другом сценарии мошенники, выступая под видом волонтеров, сообщают, что солдат погиб, и для «транспортировки тела» на родину требуется большая сумма денег. Суть еще одной схемы заключается том, что близкий человек якобы ранен и требуется срочно перевести деньги на оплату лечения. Чтобы убедить людей в необходимости отправить деньги, мошенники могут использовать шокирующие фотографии ран, найденные в интернете.

Важно помнить, что при подобных звонках следует быть осторожным и сохранять спокойствие. Если есть возможность, свяжитесь с военнослужащим самостоятельно. Не сообщайте личную информацию и финансовые данные по телефону, особенно если звонок пришел с незнакомого номера.

Если вы стали жертвой мошенников и передали им свои финансовые данные, срочно свяжитесь со своим банком и объясните произошедшее, а затем обратитесь в полицию с заявлением.

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