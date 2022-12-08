Подмосковье 08 декабря 2022, 17:09 Родственники мобилизованных из Ступина попросили помочь с доставкой адресной помощи в зону СВО

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Глава городского округа Ступино встретился с семьями мобилизованных. Матери и жены военнослужащих попросили главу проконтролировать организацию доставки адресной помощи для бойцов в зону СВО.

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских узнал у родных военнослужащих о том, в чем они нуждаются, и напомнил, какие варианты помощи существуют.

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«Мы по хозяйству тоже помогаем, например лампочки заменить. Обратились с сельской местности — одна семья попросила дров привезти. Муж не успел наколоть на зиму. Мы отгрузили машину, дров привезли. Это наша обязанность, будем и в дальнейшем помогать», — рассказал глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

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Он напомнил и о единовременной материальной помощи в размере 200 тысяч рублей. Для семей мобилизованных также предусмотрены меры социальной поддержки — освобождение от платы за посещение детских садов, обеспечение питанием школьников, бесплатные кружки, секции для детей и многое другое.

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