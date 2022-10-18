Родственникам мобилизованных напомнили, как получить кредитные каникулы в Подмосковье | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 13:30 Родственникам мобилизованных напомнили, как получить кредитные каникулы в Подмосковье Ирина Каклюгина перечислила способы получения кредитных каникул для семей военнослужащих

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Родственники мобилизованных из Подмосковья смогут получить каникулы на ипотечные и потребительские кредиты. Вице-губернатор региона Ирина Каклюгина доложила губернатору Андрею Воробьеву о том, как жители могут воспользоваться этой мерой поддержки.

«Кто может взять кредитные каникулы? Мобилизованный, супруга, дети, если им от 18 до 23 лет и у них есть кредит, родители», — рассказала она.

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Каклюгина добавила, что с начала действия поддержки ей воспользовались 875 человек. Подать заявку можно до 31 декабря 2023 года. Для этого необходимо обратиться на горячую линию банка или в саму организацию вместе со справкой из военкомата, свидетельством о браке или рождении.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о старте осеннего призыва на срочную службу с 1 ноября. Его начало перенесли из-за работы по частичной мобилизации.