Подмосковье 19 декабря 2023, 16:13 Родник в Сергиевом Посаде торжественно открыли после благоустройства Фото: Минэкологии Подмосковья

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Родник в Сергиевом Посаде благоустроили по итогам голосования жителей на портале «Добродел». Объект набрал 223 голоса. Торжественное открытие родника после благоустройства состоялось 19 декабря.

«Действительно важно и приятно, что на такую проблему, как благоустройство источников обращают внимание не только государственные органы и простые граждане, но и коммерческие организации, представители бизнеса, которые выделяют свои средства на ремонт, очистку и оборудование мест для набора воды», — сообщил глава Минэкологии Тихон Фирсов.

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Всего за год обустроили 15 родников в восьми округах Подмосковья. Напомним, программу «Родники Подмосковья» проводят за счет внебюджетных средств благотворителей. Общие затраты на ее реализацию превысили 15 миллионов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе очистили свыше 160 водоемов по проекту «100 прудов и озер».

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