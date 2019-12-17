Радость для местных и туристов. Родник в подольской деревне Валищево благоустроят в 2020 году

Зону отдыха у родника вблизи деревни Валищево городского округа Подольск в 2020 году ожидают масштабные преобразования. Старт работ уже дан. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Родник — достопримечательность деревни. Местные жители считают его святым источником. Когда он появился, никто уже не помнит — старожилы говорят, что он был всегда, только пользовались им в основном свои, местные.

В последнее время родник набрал популярность среди жителей городского округа Подольск и соседних районов Подмосковья, в Валищево стали приезжать люди, чтобы набрать чистой ключевой воды.

Глава муниципалитета Николай Пестов рассказал, что родник в Валищеве включен в муниципальную программу по итогам голосования на портале «Добродел» за перспективный объект благоустройства.

«Это небольшая территория, но очень популярная среди жителей Большого Подольска. В этом году мы приступили к работам. Планируем, что во втором квартале 2020 года завершим благоустройство территории родника, и он будет радовать и жителей, и гостей нашего округа», — заявил Николай Пестов.

Источник фото: администрация городского округа Подольск

На площади 0,8 гектара предполагается обустроить зону с элементами ландшафтного дизайна, озеленения и малыми архитектурными формами. Будет обустроен съезд с автодороги к источнику, появится пешеходная дорожка вдоль проезда и разворотная площадка в виде кругового движения. Также планируется создание прогулочной зоны вдоль реки Рожайки.

Пешеходная зона площадью более 700 м² будет представлять собой экологичные деревянные конструкции с покрытием из палубной доски. Она будет выполнена над уровнем земли с опорой на железобетонную подпорную стенку и свайно-винтовой фундамент.

Источник фото: администрация городского округа Подольск

Санация территории также будет выполнена: уберут поросль растений, валежник, вырубят мелкий сорняковый кустарник, расчистят подходы к воде, сделают дорожки вдоль берега шириной два метра и посеют газонную траву. Появятся скамейки, новые клумбы, освещение, урны. Место должно стать более удобным как для местных жителей, так и для туристов.

Жительница деревни Валищево Елена Иванцова вспомнила рассказы своей бабушки о том, что раньше родничок служил не только источником питьевой воды, но и своеобразным холодильником: «Жительницы из близкорасположенных домов ставили в воду кувшин с молоком, чтобы оно долго оставалось холодным и не прокисало. Ключевая вода — замечательная, вкусная, студеная. Инициатива по благоустройству достойна всяких похвал!»

Источник фото: администрация городского округа Подольск

На территории Московской области находятся около 730 родников. Многие из них пользуются популярностью у жителей и гостей, к источникам устраивают паломничество и проводят экскурсии. Это, в том числе, «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде, «Талеж» в Давидовой пустыни, источник преподобного Саввы Сторожевского в Звенигороде, «Барский колодец» в Муранове.