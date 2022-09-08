Родник в деревне Бородино благоустроят в рамках губернаторской программы | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 23:45 Поделиться Telegram

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Viber Родник в деревне Бородино благоустроят в рамках губернаторской программы

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В деревню Бородино за чистой и вкусной водой приезжают жители со всего городского округа Подольск. Но набирать воду неудобно, родник требует ремонта и благоустройства.

Через полторы недели территорию родника благоустроят в рамках программы «Родники Подмосковья». До ремонта здесь были деревянные ступени, покосившееся ограждение и крутой спуск.

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Сейчас в деревне живут порядка 500 человек. В Бородине есть все коммуникации для жизни, но люди любят набирать воду именно в источнике. В апреле этого года за благоустройство Родника голосовали на портале Добродел.

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«Важно то, что коллеги и бизнес, и администрация откликнулись на программу, которая запущена губернатором на благоустройство родников. Обязательное требование: перед началом работ мы берем отбор воды, что это вода точно пригодна для питья», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

После ремонта вместо крутого оврага появятся лестницы с поручнями, а также навесы и лавочки, о которых просили жители. Внутри родник будет покрыт декоративной плиткой. По всей территории уже провели электричество, чтобы по дорожкам было безопасно ходить в темное время. Проект по благоустройству реализуют благодаря губернаторской программе «Родники Подмосковья».

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