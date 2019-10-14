«Вода здесь чистая и вкусная». Родник у деревни Хрущево благоустроили в Рузском округе

В Рузском городском округе благоустроили родник, расположенный недалеко от деревни Хрущево. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Родник у деревни Хрущево всегда пользовался популярностью у местных жителей, однако до недавнего времени он находился в плачевном состоянии. Благоустроить территорию решили сотрудники Звенигородского филиала ГКУ МО «Мособллес» при содействии администрации Рузского городского округа.

Чтобы обеспечить безопасный и комфортный доступ к воде, на месте существующего источника был смонтирован деревянный настил, над выходящей трубой — деревянный домик и лавочка для отдыха. Тропинки отсыпали песчано-гравийной смесью.

Как рассказал заместитель директора филиала — лесничий Звенигородского филиала Мособллеса Виктор Мартынов, это первый лесной источник, благоустроенный Звенигородским филиалом в Рузском городском округе.

«В следующем году работа по благоустройству родников, расположенных на землях лесного фонда, будет продолжена», — пообещал Виктор Мартынов.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

В прошлом году на территории округа благоустроили два родника: в деревнях Таблово и Брыньково, причем последний считается целебным.

Ружанин Владимир Демченко рассказал, что в деревню Хрущево к родственникам приезжает каждые выходные и обязательно посещает родник.

«Вода здесь чистая, вкусная, намного лучше, чем из водопровода. Но вот подход к источнику был неудобным: во время дождей на тропинке было грязно, а вокруг все зарастало травой. Да и набирать воду было неудобно: можно было легко поскользнуться», — вспоминает мужчина. По его словам, и он сам, и его близкие рады, что родник наконец привели в порядок.

«Теперь удобно наливать воду в емкости. Есть куда поставить канистры. Можно сесть на лавочку, испить родниковой воды, никуда не торопясь, отдохнуть от суеты. Журчание родника, красота осеннего леса, особая атмосфера — все это драгоценный подарок для горожанина. Спасибо администрации округа и лесникам!» — поблагодарил Владимир Демченко.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

С сентября 2019 года по инициативе лесничих в Подмосковье уже благоустроенно 39 родников и планируется привести в порядок еще почти 50.

Работы по благоустройству уже проведены на территории Бородинского, Волоколамского, Дмитровского, Звенигородского, Истринского, Луховицкого, Московского учебно-опытного, Наро-Фоминского, Ногинского, Орехово-Зуевского, лесничества «Русский лес», Ступинского, Талдомского и Шатурского лесничеств.