Родник с целебной водой благоустроили в Луховицах

В Луховицах благоустроили популярный среди местных жителей родник. По словам местных жителей, вода в нем целебная. Шефство над родником взяли сотрудники Белоомутского лесничества.

Здесь окосили траву, собрали мусор, прочистили русло родника, а еще занялись благоустройством — установили и покрасили лавочки, заменили настил.

Источник фото: телеканал «360»

«Этот лесной уголок очень популярен среди местного населения, паломников, а также гостей поселка Белоомут. Мы обустроили его, так как он находится на территории нашего лесничества. Здесь стало чисто и хорошо, людям очень нравится, и мусорить здесь никому не хочется», — отметила участковый государственный инспектор по охране леса Белоомутского участкового лесничества Марина Логинова.

Источник фото: телеканал «360»

К роднику приходят не только набрать воды, но и окунуться в иордань на Крещение. Рядом с родником есть закрытая купель.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что второй этап благоустройства лесопарка «Липовая роща» в Одинцове будет завершен к концу сентября.