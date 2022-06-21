Родник с питьевой водой благоустроят в деревне Красновидово

Источник между деревнями Борисково и Красновидово облюбовали местные жители. Воду отсюда уносят пятилитровыми бутылками. Минэкологии области совместно с администрацией Истры благоустроят родник для комфортного использования.

Вода из родника содержит сбалансированный химико-физический состав. Жители привыкли набирать сразу много бутылок, ведь добраться до источника непросто. Путь лежит через лесную тропинку, поэтому ходить туда можно только в резиновой обуви. Родник используют около 500 человек в неделю. В администрации рассказали, что планируется не только устройство удобного подхода, но и освещения со скамейками.

«Мы сделали анализы воды, качество её действительно подтверждено в лаборатории Роспотребнадзора, поэтому нет никаких препятствий для того, чтобы мы начали благоустраивать данное место. Благоустройство пройдёт в два этапа, поскольку здесь несколько мест сбора воды, поэтому сперва мы начнём ближайшее», — рассказала глава городского округа Татьяна Витушева.

Второй этап благоустройства запланирован на следующий год.