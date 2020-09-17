Родник отреставрировали в Наро-Фоминске. С ним связана история о Зое Космодемьянской

Родник в деревне Новая под Наро-Фоминском известен на всю округу. Местные говорят, что из него знаменитая партизанка Зоя Космодемьянская набирала воду перед тем, как отправиться в Петрищево. Источник отремонтировали, теперь сюда приезжают жители соседних сел.

Источник фото: телеканал «360»

Об истории родника старожилы любят рассказывать приезжим. Местной жительнице Тамаре Алексеевне о том, как в их деревне скрывался отряд, рассказал отец. Ее семья прятала Зою Космодемьянскую.

«Здесь был дом. И мои бабушка и дедушка ее прятали в подвале. Она пользовалась нашим родником, пила водичку, спасалась от жары», — отметила Тамара Журавлева, жительница деревни Новая.

Родник стал местной достопримечательностью. Сюда за водой приезжают из соседних сел. Некоторое время назад рядом с родником случился обвал грунта — к источнику было не подойти. Однако благодаря активности Тамары Алексеевны и других жителей проблему заметили и решили. По программе «Родники Подмосковья» сделали удобную лестницу и ограждение.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы очень рады, когда именно жители у нас проявляют активную позицию. Они на самом деле проделывают колоссальную работу для того, чтобы добиться хорошего результата. И мы благодарны каждому участнику», — заявила Анастасия Кривцова, руководитель организационного отдела Министерства экологии и природопользования Московской области.

Теперь все жители деревни пьют воду только из этого источника. Некоторые даже верят, что она обладает волшебными свойствами: придает сил на весь день.