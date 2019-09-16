Родник около деревни Бражниково благоустроили в Можайском округе

В Можайском городском округе приступили к благоустройству еще одного родника на территории лесного фонда вблизи деревни Бражниково. Ранее при обустройстве пикниковой зоны привели в порядок лесной родник вблизи деревни Глуховка. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Вблизи можайской деревни Бражниково благоустроен еще один родник. Глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов совместно с сотрудниками Бородинского филиала-лесничества ГКУ МО «Мособллес» и учащимися Дровнинской СОШ привели в порядок родник в лесу, откуда берет начало река Лусянка.

Источник фото: администрация Можайского городского округа

Оголовок родника обшили деревом, сделали три водосливных лотка. Вблизи истока организовали зону отдыха — сделали тропинки и установили столы и лавочки.

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«Мы поставили перед собой задачу — сохранить и благоустроить все родники в округе. Я уверен, что в ближайшие два года мы приведем их в порядок, — заявил глава муниципалитета Дмитрий Абаренов. — Приятно видеть, что к таким мероприятиям присоединяются и школьники. Помимо обустройства родника мы устанавливаем зоны отдыха, чтобы люди смогли не только набрать чистой воды, но и отдохнуть».

Совсем недавно силами сотрудников Бородинского лесничества был обустроен родник у деревни Глуховка. В ближайшее время планируется приступить к благоустройству родника в селе Тропарево. Все они, как и родник в Бражниково, будут нанесены на интерактивную карту отдыха в лесах Подмосковья. С ней можно ознакомится на сайте ГКУ МО «Мособллес».

Источник фото: администрация Можайского городского округа

Как рассказал директор Бородинского филиала-лесничества Мособллеса Махач Ширинов, с каждым годом климат меняется, реки мелеют, некоторые из них даже усыхают, поэтому становится очень важно выявить и сохранить такие источники, как родник около деревни Бражниково.

«Любой человек, находясь на территории лесного фонда, может найти на интерактивной карте такое замечательное место. Выпить кристально чистой воды, собрать грибы и отдохнуть на обустроенных пикниковых зонах», — добавил директор Бородинского филиала-лесничества.