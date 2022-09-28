Благоустройство родника провели в деревне Бородино городского округа Подольск | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 20:42 Поделиться Telegram

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Viber Благоустройство родника провели в деревне Бородино городского округа Подольск

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Родник в Бородине давно нуждался в ремонте и благоустройстве. Теперь здесь появилось освещение, безопасная лестница и лавочки.

По просьбам жителей также установили навес. Теперь набирать чистую воду удобно в любое время года.

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Перед началом реставрации экологи проверили качество воды, она оказалась полностью безопасна. Каждый день на родник приходят несколько сотен человек.

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Реставрацию родника провели по губернаторской программе. Кроме того, за реставрацию родника и благоустройству зоны вокруг него голосовали на сайте «Добродел».

После реставрации источник освятил настоятель местного храма.

В Подмосковье находится несколько сотен святых родников, они расположены на местах, связанных с историей или религией.

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