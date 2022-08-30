Родительское собрание по вопросам безопасности детей на дорогах пройдет в Подмосковье

30 августа перед началом нового учебного года в онлайн-режиме состоится родительское собрание по вопросам профилактики дорожно-транспортных происшествий с детьми. Спикерами на нем станут Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Подмосковья Виктор Кузнецов и министр образования региона Илья Бронштейн.

«В преддверии начала нового учебного года мы традиционно собираемся по очень важному вопросу — напомнить родителям о правилах поведения на дорогах. Дети возвращаются после каникул в города с оживленным движением. Поэтому необходимо повторить с детьми правила дорожного движения. Эти знания помогут сохранить жизнь и здоровье наших с вами детей», — рассказал Илья Бронштейн.

Эфир начнется в семь часов вечера. Подключиться к нему смогут все желающие по этой ссылке.

Годовой план ремонта дорог полностью завершили уже в 16 городских округах Подмосковья. Работы продолжаются еще на 130 участках. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что выполнили 85% плана.