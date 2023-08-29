Родительское онлайн-собрание о безопасности детей на дорогах пройдет в Подмосковье 29 августа | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 14:11 Родительское онлайн-собрание о безопасности детей на дорогах пройдет в Подмосковье 29 августа РИА «Новости»

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Областное родительское онлайн-собрание на тему безопасности детей на дорогах состоится 29 августа. Участникам напомнят о ПДД и ответят на все интересующие вопросы.

На собрании выступит министр образования Подмосковья Илья Бронштейн и главный региональный инспектор безопасности дорожного движения Виктор Кузнецов.

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Начало трансляции в 19:00. Присоединиться к собранию можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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