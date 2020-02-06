Родительский патруль в Одинцове проверил школьную еду

Родители из Одинцова оценили еду в столовой местной школы. Взрослые попробовали весь ассортимент блюд школьной кухни и оценили общую атмосферу.

На один день родители учеников превратились в ревизоров. Желание знать, чем питаются дети в школьных столовых, подвигло их посетить кухню и все увидеть своими глазами.

«Я думаю, каждому родителю хочется быть уверенным, что дети получают здоровое и качественное питание. И в нашей школе это абсолютно так», — заверила одна из проверяющих Эвелина Чумакова.

Источник фото: телеканал «360»

В столовой школы «Горки-Х» внимание уделяют не только качеству еды. Соответствующая обстановка тоже значит немало.

«Мне кажется, здесь очень красивая мебель. Дети в полном восторге. Они бегут с удовольствием в столовую, потому что здесь удобно и комфортно. Малыши сидят за удобными скамейками», — отметила Эвелина.

На завтрак младшим школьникам в этот раз давали творожную запеканку. Родители по пятибалльной шкале оценили ее на максимум: румяная корочка, правильная форма, не осела, начинка нежная. Кстати, попробовать, что едят дети, может любой родитель. Главное, заранее предупредить директора школы о своем визите.

Источник фото: телеканал «360»

Обед родители пробовали уже у старшеклассников. Начали дегустацию с куриного бульона. Кроме этого, в меню был салат из капусты и рыбная котлета с пюре.

«Выглядит все очень аппетитно. Запах тоже приятный, это немаловажно. И достаточно хорошая посуда», — сказала президент сообщества родителей Марианна Кристалинская.

Источник фото: телеканал «360»

О технологии приготовления школьной еды Марианна знает уже практически все. Ведь она вместе со своей организацией три года ездит с проверкой по школам и детским садам.

Родители поставили школьному меню пять с плюсом. Секрет успеха: качественные продукты и умелые повара, которые любят своих подопечных.

Школьная столовая родительский контроль прошла. А значит, можно быть спокойным, ведь грызть гранит науки лучше не на голодный желудок.