Родительский контроль. В Дубне проверили школьную еду

Галина Зайцева попробовала школьный обед впервые. В помощь пригласила внука. Ему понравилось — вкусно.

«Все люди разные. И не у всех детей одинаковая усваиваемость. И должно быть все пропаренное, проваренное. Именно диетическое», — сказала жительница г. о. Дубна Галина Зайцева.

Источник фото: телеканал «360»

Родители учеников школы № 2, которые попробовали еду, выставили оценки поварам в школьной столовой. Из всех замечаний — только маловато соли, поэтому поставили пятерки. По их словам, такую подливку и салат можно готовить и дома.

После урока физкультуры первоклассники проголодались, поэтому обед уплетали за обе щеки. Тарелки быстро пустели. Школьник Андрей Буйлов, как и всегда ел с аппетитом. Говорит, что готовят в школьной столовой очень вкусно. Но есть блюдо, которое он всегда ждет особенно.

«Я очень люблю макароны! Это — самое вкусное на свете. А сегодня мне понравился салат, суп и мясо», — отметил ученик школы № 2 Андрей Буйлов.

Источник фото: телеканал «360»

Обед в столовой стоит 102 рубля. Для родителей дегустация бесплатная — по договоренности с поставщиком продуктов. Все для того, чтобы взрослые поняли: для их детей готовят вкусные и полезные блюда.

«Мы бы хотели, чтобы родители посмотрели, чем кормят их детей. Это — сбалансированное питание, соответствующее всем нормам. Может быть тогда увеличится количество детей, которые будут питаться в школе», — заявила директор школы № 2 Нина Халяпина.

Организаторы проекта рассчитывают исправить ситуацию к началу следующего учебного года. Тем более, что с 1 сентября в рамках январских поручений губернатора Московской области Андрея Воробьева все младшие школьники будут получать бесплатное горячее питание. Есть время, если требуется, внести коррективы в меню и получить одобрение Роспотребнадзора.

Источник фото: телеканал «360»

«По поводу изменений в меню, это будет сделано по желанию родителей и детей. На совете директоров принимается коллегиальное решение, и мы меняем раскладку по желанию родителей», — сообщил представитель компании-подрядчика Арам Хумарян.

В школе уже составлен график дегустации. До конца учебного года родители всех классов смогут попробовать школьную еду.