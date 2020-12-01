«Родительский контроль» Подмосковья теперь может оставлять отзывы о школах после проверки

Свыше 4,3 тысячи подмосковных родителей в ноябре записались для участия в проекте «Родительский контроль». Чтобы оценить качество питания в школах, они побывали более чем в 650 столовых.

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина напомнила, что запись родителей ведется через «Школьный портал».

«В рамках „Родительского контроля“ они проверили работу школьных столовых и качество еды в более 650 образовательных организациях», — привела глава ведомства данные за ноябрь.

Каклюгина добавила, что теперь на портале можно оставлять отзыв по итогам проведенной проверки. Такой возможности раньше не было. Обратную связь родители дали по итогам почти 1,6 тысячи проверок. Большинство из них — 98% — оказались положительными. Замечания оставлены в единичных случаях.

«Это очень удобно: при обнаружении родителями каких-либо недочетов мы оперативно можем реагировать. Такая совместная работа уже дает свои плоды — мы практически не получаем информацию о серьезных нарушениях», — сказала Каклюгина.

Министр подчеркнула, что школы с выявленными проблемами поставили на дополнительный контроль.

Губернаторский проект «Родительский контроль» запущен в регионе в 2020 году. Он позволяет родителям школьников прийти в школу и попробовать еду, которой кормят их детей.