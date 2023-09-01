Подмосковье 01 сентября 2023, 10:43 Родительские собрания для первокурсников прошли во всех корпусах колледжа «Подмосковье» Министерство образования Московской области

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Первые в этом году родительские собрания прошли во всех корпусах колледжа «Подмосковье». Студентов и родителей поприветствовала директор колледжа Антонина Юдина. Она рассказала о правилах обучения в учреждении, современном уровне подготовки специалистов, а также ответила на все вопросы.

Руководители структурных подразделений, заместители директора и руководители учебных групп сообщили об особенностях обучения, режиме работы, расписании занятий и других аспектах.

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«Диалог с родителями прошел очень продуктивно. В заключение собрания всех поздравили с началом нового учебного года», — уточнили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 1 сентября в Подмосковье откроются 30 новых школ, самые крупные — в Одинцове, Ленинском округе, Истре и Коломне. Также двери распахнут 25 детских садов.

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