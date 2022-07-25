Родителям школьников Подмосковья рассказали о новых правилах работы «продленки»

25 июля вступил в силу федеральной Закон, который прописывает единые правила работы групп продленного дня в школах.

Решение об открытии и режиме посещения групп продленного дня, школы будут принимать с учетом мнения родителей. На «продленке» школьники будут делать домашнее задание, заниматься физкультурой и посещать культурные мероприятия.

«Таким образом, законодательно закреплено, что учителя будут обязаны готовить с детьми уроки, организовывать досуг, а не просто присматривать за ними. Сейчас на „продленке“ дети часто не занимаются подготовкой уроков, по возвращении домой им тяжело их делать из-за общей усталости. Новый закон позволит сделать группы продленного дня частью образовательного процесса», — отметила член комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Марина Шевченко.

«Такие группы — важное подспорье для родителей, не у всех есть возможность оставить ребенка с бабушками-дедушками или няней. В Московской области группы продленного дня работают более чем в 1000 школах. Все это реализуется в соответствии с запросами родителей. И установление единых норм также поддерживает большая часть родительского сообщества», — добавила Марина Шевченко.