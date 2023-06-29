Подмосковье 29 июня 2023, 15:24 Родителям рассказали о способах записать ребенка в школу не по месту регистрации в Подмосковье Министерство образования Московской области

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В Московской области стартует кампания по записи детей в первый класс не по месту регистрации. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Ребенка можно записать с желаемую школу только при наличии свободных мест. Подать соответствующую заявку можно на портале госуслуг.

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Заявления будут принимать до 5 сентября. Ответ поступит в течение пяти рабочих дней.

«Оригиналы документов не нужны, все проверяется удаленно. В школу также приходить не надо, эта система позволяет сделать запись детей в школу быстрой и удобной», — заявила вице-губернатор.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых школ и детских садов в Московской области.

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