Родителям Подмосковья напомнили о мерах безопасности детей на дорогах

Во время летних каникул дети могут чаще попадать в ситуации, опасные для жизни. Уполномоченный по правам ребенка Подмосковья Ксения Мишонова напомнила родителям о мерах безопасности несовершеннолетних на дорогах.

Чтобы дети соблюдали правила дорожного движения, родителям важно стать личным примером. По мнению Мишоновой, это лучшая форма обучения безопасного поведения.

Перевозить детей до 12 лет в транспорте необходимо в специальных креслах и с пристегнутыми ремнями. С малых лет важно обучить ребенка главным правилам: переходить улицу только в положенном месте на зеленый свет, смотреть сначала налево, а затем — направо прежде, чем начать движение. Во время перехода важно снять наушники и при необходимости слезть с велосипеда или самоката. Нельзя играть у дорог, а также обходить стоящий транспорт пока он не отъехал. Если необходимо идти по дороге, нужно двигаться навстречу движению машин.

Детям рекомендуют использовать светоотражающие вставки на одежде или рюкзаках, использовать специальные браслеты и значки. Родителям советуют совместно с ребенком выбрать безопасный маршрут до школы.

Управлять мопедом детям разрешается с 16 лет, а ехать по проезжей части на велосипеде — с 14 лет. При этом у ребенка должны быть средства защиты: шлем, налокотники, наколенники и перчатки.

Водителям Подмосковья напоминают, что на дорогах важно быть внимательными, особенно во время парковки, поворотов и проезде пешеходных переходов.