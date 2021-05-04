Родителям из Подмосковья напомнили о безопасности детей на майских праздниках

Подмосковных жителей призвали не забывать о детской безопасности во время майских праздников. Об этом на личной Instagram-странице написала уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова.

Она сообщила, что на праздниках многие семьи выбрали отдых за чертой города. Несмотря на то, что поблизости может не быть оживленных районов, важно не оставлять детей без присмотра.

Следите, чтобы средства для розжига костров не попадали в детские руки! Это очень частая причина серьезных ожогов или отравлений Ксения Мишонова.

Вместе с тем Ксения Мишонова напомнила о том, что на дачах важно закрыть доступ к искусственным водоемам, колодцам и ямам.

«Если вы планируете отдых в лесу или вблизи водоемов, всегда держите детей в поле зрения, чтобы они не заблудились или не упали в воду», — добавила Мишонова.

А если в жилом доме несколько этажей, лучше всего установить оконные блокираторы.

Неутешительная статистика прошлогодней самоизоляции, которую многие провели с детьми за городом, показала, что это просто необходимо Ксения Мишонова.

Мишонова объяснила, что большинство падений были вызваны незакрытыми окнами или несчастными случаями на лестницах.