Родителям назвали условия для посещения утренников в детских садах Подмосковья

Названы условия, при которых родителей пустят на утренники в детских садах в Подмосковье. В их числе — наличие QR-кодов.

Об этом сообщила зампред правительства Подмосковья Ирина Каклюгина в своем Instagram.

Она уточнил, что родителей пустят только на мероприятия, которые проходят для отдельной группы, а не для всего учреждения.

Кроме QR-кода будут действовать и другие требования. Родителям необходимо будет носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Также у них проверят температуру.

«Мы просим с пониманием отнестись к этим санитарным требованиям», — написала Каклюгина в тексте поста.

Ранее президент России Владимир Путин призвал кабинет министров, представителей бизнеса и общественности доработать закон о QR-кодах.

Он подчеркнул, что закон следует сделать четким и понятным для всех. Также он добавил, что перед тем, как принимать любые изменения, следует сделать систему для сертификации полностью законченной с технической точки зрения.